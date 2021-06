Tartu Ülikooli korvpalliklubi sõlmis põhimängijaga uue lepingu

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreener Toomas Kandimaa sõnul on lepingute pikendamine märk heast noortetööst. „Nende poistega lepingu pikendamine on ehe näide sellest, et meie oma korvpallikooli poisid on murdnud ennast meistriliigasse. Suured tänud treener Raido Rebasele, kes on nendega noorteklassis head tööd teinud. Võrreldes eelmiste hooaegadega tegi neist Hendrik kõige suurema sammu edasi. Ootame, et ta jätkaks oma arengut samas vaimus,“ ütles Kandimaa.