Jukka Toijala: ettevalmistus korvpalli EM-finaalturniiriks algab käesoleval suvel

Rahvusmeeskond teeb korvpallikodus tööd 23. juulini ning seejärel mängitakse kolm kontrollkohtumist – 29. juulil minnakse ametlikus maavõistlusmängus vastamisi Islandiga ning 2.–6. augustini osaletakse kontrollturniiril Helsingis, kus vastasteks on Soome ja Taani. Eesti koondise peatreener Jukka Toijala rõhutab, et tänavune suvi on järgmise aasta EM-finaalturniiri silmas pidades äärmiselt oluline.

28. juunil alustab korvpallikodus ehk Nord Cramo spordihoones suvist treeninglaagrit ligi 20 mängijat. Hiljem lisanduvad 3x3 koondisega Rumeenias EM-valikmängudel pallivad Rauno Nurger, Rait-Riivo Laane ja Jaan Puidet. USA-st on juulis lisandumas Matthias Tass ja Leemet Böckler. Kuigi mängijate ring on lai, on paraku ka palju vigastatuid.

“Kahjuks peame toimetama kahes grupis – need, kes saavad täies mahus trenni teha, ja need, kes taastuvad vigastustest. See suvi tuleb natuke teistsugune kui möödunud aastal,” kommenteeris rahvusmeeskonna peatreener Jukka Toijala.

Taastujate hulka kuuluvad Siim-Sander Vene, Martin Paasoja, Kregor Hermet, Sten-Timmu Sokk, Siim-Markus Post, Tanel Kurbas, Kaspar Treier ja Sander Raieste.

“Ma ei tea, kas nendest nimedest keegi sel suvel üldse kontakttrenni teha saab. Pigem keskenduvad nad taastumisele ja uueks hooajaks valmistumisele. Taktikalises mõttes saame aga edasi liikuda. Samuti annab praegune olukord võimaluse noortel mängijatel ennast tõestada ja sügisel, kui algavad MM-valikmängud, on meil suurem hulk mängijaid, kes on koondise süsteemi ja nõudmistega kursis,” rääkis Toijala.