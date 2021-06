Morata saab jubedaid ähvardusi. "Ma loodan, et su laps sureb!"

Kui 28-aastast Moratat on sõimatud ja ähvardatud sotsiaalmeedias, siis tema naine ja laps on langenud sõimu alla ka Sevilla tänavatel.

"Inimesed on öelnud, et "ma loodan, et su laps sureb". Ma tahan, et inimesed paneksid end minu olukorda ja mõtleksid, mis tunne on, kui sinu perekonda ähvardatakse," sõnas Morata Hispaania raadiojaamale Cadena Cope.