Uus Hipodroom täitub kahel päeval Ameerikaga!

Esimese festivalipäeva ehk The Great Rock’n’roll Day bänd on stiiliikoon Boogie Company. Andrus Kasesalu on suursündmuse puhul kutsunud lavale ka hea sõbra Ülari Kirsipuu ja nii on kindel, et kõlavad „Hot Dog“ ja teised surematud hitid. Festivali teise päeva auks on Eesti kantrimuusikute koorekiht pannud kokku ansambli Westland, kes teebki siin oma esimese avaliku esinemise suurel laval ja aitab Kaie Segeril live-muusika saatel läbi viia ka line-tantsukooli. Mõlemad festivalipäevad lõpevad suure tantsuõhtuga.