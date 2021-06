Ott Tänaku teele hüppasid Keenias pühvlid: "See oleks võinud meid tappa"

"Meil tulid pühvlid tee peale. Kui sel kiirusel neile otsa sõidad, on sinuga kõik. See oleks võinud meid tappa," rääkis Tänak intsidendist, mis teleülekandesse ei jõudnud, kuid on kindlasti WRC+ tellijatele leitav hiljem pardakaamera salvestistest.

Erinevalt Elfyn Evansist, Dani Sordost, Oliver Solbergist ja Sebastien Ogier'st on Tänak suutnud seni suurematest pahandustest hoiduda. "See oli kindlasti kogu ralli lihtsaim ring. Aga see oli juba praegu nõudlik, kui vaadata, mis kõik juba juhtunud on. Järjest raskemaks läheb. Pluss-miinus 20 sekundit ei loe siin midagi. Pärastlõuna võib minna karmiks ja homne päev veel rohkem. Rehvid suurt erinevust sisse ei tee. Peamine on, et oleme siin," lisas Tänak.