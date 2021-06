Endine Rally Estonia võitja naaseb siinsetele teedele: usun, et suudame Eesti fännidele positiivse elamuse pakkuda

“Meil on hea meel teatada, et osaleme FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapil, Rally Estonial," rääkis Aleksei Lukjanuk pressiteate vahendusel. "See saab teoks tänu Aleksander Rzhevkinile, kes on Vene ettevõtja ja filantroop ning kelle üheks kireks on ka ralli. Kindlasti on minu jaoks põnev ka kaardilugeja vahetus selleks ralliks. Jaroslav Feodorovi kogemus on suur ja ootan huviga temaga koostööd. Anname endast parima, tean, et mul on Eestis palju fänne ja usun, et suudame pakkuda neile positiivse elamuse.”