Hyundai meeskonna üks võtmekujusid peab tiimist lahkuma: see polnud minu otsus

Hyundaist lahkumine ei tähenda siiski, et Penasse tööta jääb. Nimelt korraldab just tema tiim Ypresi rallit, mis augustis MM-sarja debüüdi teeb. "Pean ausalt tunnistama, et võistluse reklaamimine ja korraldamine on midagi, mida olengi tahtnud rohkem teha. Mul on vedanud, et olen näinud rallisporti mitme erineva nurga alt," jätkas Penasse DirtFishi vahendusel. "Raske on järgmisel kuul Hyundaist lahkuda. Oleme kogenud suurt edu ja väga erilisi hetki, aga otsus on selline ja tuleb edasi liikuda."