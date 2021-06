Jari-Matti Latvala: sõitjad peavad rasketes kohtades õigeid otsuseid vastu võtma

"Esimene katse Nairobis oli väga hea viis, kuidas rallit alustada. Katse oli päris kiire, mis peaks sõitjatele meeldima. Algus on hea, aga homne päev näitab ära, kus me tegelt oleme.

Katseid nähes tunduvad need nagu vana Safari ralli moodi, aga katsed on lühemad," rääkis Latvala.