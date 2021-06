Maratonlahinguga poolfinaali jõudnud Kontaveit: võitlesin iga punkti eest ja andsin endast kõik - see mind täna päästiski

"Väga võitluslik ja tasavägine mäng. Sellised võidud on kindlasti väga vajalikud. Vastane mängis väga hästi ja pani mind ebamugavate pallidega palju surve alla. Tal on lamedad löögid, mis muru peal on väga efektiivsed ja toimisid väga hästi. Väga raske mäng oli. Olin ju ka teises setis murdega taga. Mind päästis täna see, et ma ei andnud kordagi alla ja võitlesin iga punkti eest, jooksin iga palli järgi. Mul ei olnud halb päev, aga polnud ka maailma parim päev. Andsin endast täna kõik ja see oli see, mis mind lõpuks päästis," rääkis Kontaveit virtuaalsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele.

Camila Giorgiga mängis Kontaveit eelmisel aastal Tallinnas Fed Cupi turniiril ja võitis teda 6:3, 4:6, 7:6 (4). Eastbourne'is on Giorgi konkurentsist lülitanud kaks esikümne mängijat Arina Sabalenka (WTA 4.) ja Karolina Pliškova (WTA 10.) ning teises ringis ameeriklanna Shelby Rogersi (WTA 47.).

"Olen tema mänge näinud päris palju. Mängime pea igal nädalal samu turniire. Fed Cupi matšist on mul väga head mälestused. Tean, mida oodata," sõnas Kontaveit järgmist vastast analüüsides.

"Ta lööb kõiki palle väga kõvasti. Kindlasti on need pallid muru peal veel kiiremad kui teistel katetel. Talle on läbi aastate meeldinud alati murul mängida ja ta on teinud murul häid tulemusi. Tuleb kindlasti raske mäng, aga ma lähen jälle endast kõike andma, olenemata sellest, milline päev mul on. Loodan, et suudan samamoodi iga punkti eest võidelda ning tuleb tugev võitluslik mäng."

Mõned päevad tagasi teatas Eesti teine reket Kaia Kanepi olümpiamängudest loobumisest. Kuigi polnud veel sada protsenti kindel, et ta Tokyosse pääsenud oleks, teatas Kanepi kirjas Eesti Tennise Liidule järgmist: