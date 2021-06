KUULA JA VAATA | "Kuues käik": Safari ralli eelvaade. Milline taktika valida? Kas M-Spordi meestel võiks ka šanssi olla?

Üle 19 aasta WRC kalendris olev Safari ralli algas neljapäeval lühikese publikukatsega, tõsisemaks võistluseks läheb reede hommikust. Mida kõigi jaoks üsna ettearvamatust rallist oodata? Milline sõidutehnika ja -taktika viib Keenias võidule? Kas võidabki see, kellel kõige rohkem õnne on või on ka kogemustel ja oskustel oma töö teha?