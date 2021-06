Juventus jahib EM-il häid esitusi tegevat itaallast

Portaali andmetel on Juventus juba pikemat aega tundnud huvi 23-aastase Itaalia koondislase vastu. Väidetavalt on Juventus asunud Sassuologa läbirääkimistesse ning möödunud nädalal valmistati juba ette ka 30 miljoni euro suurust pakkumist. Lisaks on klubi valmis vastu andma 19-aastast tulevikutähte Radu Dragusinit.