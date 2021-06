EM-i KOLUMN | Aivar Pohlak: Goretzka päästis sakslastele mängu

Mängu eel ajakirjandust uurides ei olnud ma eriliselt üllatunud, kui nägin intervjuud, milles räägiti koroonaolukorrast Peterburis ja anti mõista, et seal toimuvaid jalgpalli EM-finaalturniiri mänge ei ole mõistlik külastada ning et Ungaris, kus ainsana lubatud täismaja, oli tribüünil Prantsusmaalt pärit nakatunud perekond ning mulle meenus “Zootropolise” nimelise paljutähendusliku multifilmi põhisõnum – hirm võidab alati.

Meeskondade algkoosseise vaadates ja seal Thomas Mülleri puudumist märgates hakkasin tahtmatult meenutama Mülleri ja Hummelsi koondisest väljapraakimist, mullu novembris mängitud Hispaania - Saksamaa Rahvuste Liiga mängu tulemust ja tänavu märtsikuist kaotust MM-valikmängus Põhja-Makedooniale kui ka asjaolu, et viimase pooleteise aasta jooksul mängitud kuueteistkümnes koondisemängus on sakslastele löödud 23 väravat – kusjuures vaid kolmel korral neist on Saksamaa suutnud hoida taga nulli - ja käimasoleval turniiril kahe mänguga 3.