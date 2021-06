Ott Tänak Safari rallist: tavaliselt peavad autod kõigele vastu, aga siin on vaja mõnest kohast lihtsalt kuidagi läbi saada

"Kindlasti on see suurt väljakutset pakkuv ralli, millest saab ka autode jaoks üks metsik sõit," sõnas Hyundai rallisõitja Ott Tänak Autospordi vahendusel. "Mõned kohad on ekstreemselt rasked. Tavaliselt peavad autod kõigele vastu, kuid siin rallil on teelõike, kust on vaja autoga lihtsalt läbi saada."

"Teame, et see on ekstreemne ralli. Siin rallil on lõike, kus on vaja sõita peaga, mitte parema jalaga," lisas seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota). "Siin tuleb olla veidi ettevaatlikum, mida on lihtsam teha kui öelda. Üks nädalavahetuse kõige raskemaid ülesandeid on leida õige rütm ja seda vajadusel muuta."