Maratonlahingu võitnud Anett Kontaveit jõudis Eastbourne'is poolfinaali

"See oli väga raske matš. Püüdsin võidelda iga palli nimel. Olen väga õnnelik, et matšist (võidukalt) läbi tulin," rääkis Kontaveit mängujärgses intervjuus. "Mõtlesin kogu aeg, et pean jätkama võitlust. Teadsin, et tuleb raske mäng. Golubic mängis hästi ning pidin kõvasti rassima, et teda võtia."