EM-i KOLUMN | Sander Post: Portugali – Prantsusmaa viik oli igati ootuspärane

Portugali puhul oli aga raskem aru saada, mismoodi nad oma rünnakuid mängida tahtsid. Selge oli, et eesmärk oli otsida ääremängijaid, aga kindlat mustrit või taktikat minu jaoks selles kohtumises välja ei joonistunud. Cristiano Ronaldole oli täna ülesehitusel antud üsna vaba roll – käis ta nii äärtel ülekaalu tekitamas kui ka keskväljal toetamas. Kuigi me ei ole harjunud seda just eriti sageli nägema, siis mängus Prantsusmaa vastu torkas eriti silma tema isetus ning see töö, mida ta oma meeskonna heaks väljakul tegi.

Portugali poolelt võiks esile tõsta kindlasti Ronaldot. Realiseeris kaks penaltit, millest ühe ise ka teenis ning see, kuidas ta pinge ja surve all mängib ning sellega niivõrd hästi hakkama saab, näitab kõrget klassi. Prantsusmaa rünnakutel mängis väga olulist rolli Paul Pogba, kelle väravasöödud olid puhas maailmaklass. Teda võiks nimetada Prantsusmaa keskvälja “ajuks”, kes just nende viimaste söötude eest hoolt kannab. Benzema, kes koduklubis tegi väga hea hooaja, aga viimastes mängudes on pigem varju jäänud, sai täna justkui korgi pealt ära ning see tuleb Prantsusmaale kindlasti väga suurel määral kasuks. Täna sai ta kirja kaks väravat ning näitas, et koondisel on olemas tipuründaja, kellelt võib resultatiivsust oodata. See on edasise turniiri valguses ülimalt oluline, et Benzemalt neid väravaid ka tulema hakkaks.