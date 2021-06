EM-i KOLUMN | Raio Piiroja: Rootsi lõpetamised oli maailmaklass

Oli väärt vaatamine. Rootsi kiire avavärav pani nad edaspidi sirgjoonelisemalt mängima ja esimesel poolajal tegutseti kindla peale. Poola probleem oli see, et Lewandowskit püüti leida liiga kiirelt ja lihtsate vahenditega. Ründajal on aga seljaga värava poole olles väga raske midagi ära teha.