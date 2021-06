Andreescu alistanud Kontaveit: iga võit TOP 10 mängija üle lisab enesekindlust

Kontaveidi võidunumbrid 21-aastase 2019. aasta US Openi tšempioni üle olid kindlad 6:3, 6:3.

"Tundsin end algusest peale hästi. Olin järjepidev ja suutsin oma taset hoida, mängides head tennist. Mingil hetkel mängu ajal pidin natuke kohandama seda, et mitte minna liiga ruttu ära lööma, vaid üritada punkte üles ehitada. Üldiselt tundsin, et pall istus täna reketi peal väga hästi. Oleme mõlemad head tõrjujad. Tean, et ta ei anna kunagi alla. Olen näinud nii palju matše, kus ta on raskest seisust tagasi tulnud," kommenteeris Kontaveit, kes sai oma karjääri 13. võidu maailma esikümne mängija üle.

"Iga TOP 10 mängija vastu saadud võit annab enesekindlust ja hea tunde. Aga homme on jälle uus päev, uus keeruline vastane, kellele meeldib ka väga murul mängida. Lihtsamaks kindlasti ei lähe."

Kontaveidi vastaseks veerandfinaalis on Šveitsi kolmas reket Viktorija Golubic (WTA 72.), kelle Anett alles 1. juunil French Openi avaringis matšpalli päästes 6:7 (4), 7:6 (5), 6:0 alistas. Kokku on naised omavahel kohtunud juba viiel korral, sealhulgas ka 2014. aastal muru peal Nottinghamis. Golubic Kontaveiti veel võita pole suutnud.

"Selles mõttes on hea, et mul on tema vastu hea saldo. Mäletan, et olen temaga palju aastaid tagasi ka muruturniiril mänginud. Talle väga sobib muru, tema lõiked ja stopid on sel kattel veel efektiivsemad. Kindlasti tuleb väga keeruline mäng. Võibolla see matšpalli pealt saadud kaotus ajas tal minu vastu hamba veel rohkem verele," vaatas Kontaveit homsele ette.

Kontaveidi ja Golubici matš peetakse neljapäeval 1. väljaku esimese kohtumisena ehk Eesti aja järgi kell 13.00. Mängu võitja kohtub poolfinaalis kas kõrgeimat paigutust omava valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 4.) või itaallanna Camila Giorgiga (WTA 75.).