Probleem jalgpalli EM-il: täismaja publiku sekka sattus koroonaviirusesse nakatunud perekond

Fännid Ungari ja Prantsusmaa kohtumisel. Foto: Darko Bandic, AP/Scanpix

Ungari teatas juba jalgpalli EM-finaalturniiri eel, et nemad on ainuke riik, kes lubab Euroopa meistrivõistluste ajal staadionile täismaja publikut. Loomulikult nõuti kõikidelt fännidelt negatiivset koroonatesti, kuid nüüd selgus, et üks viirusesse nakatunud perekond sattus siiski staadionile.