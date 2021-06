EM-i KOLUMN | Jaak Prints: ettevaatliku Southgate´i ees seisvad dilemmad

Saame näha, kas neist esitustest piisab, et Southgate´i kaheksandikfinaali plaanidesse mahtuda. Mõtteainest on Southgate´il igal juhul oma jagu. Näib, nagu ta otsiks veel sobivaimat nelja ründefaasi mängija kooslust. Kolm mängu on mängitud, aga täit selgust ses osas ei näi olevat. Rütmi leidmine on samas oluline. Inglaste senised esitused on olnud hüplikud. Tugevaimaks tuleb pidada avamängu Horvaatia vastu, šotlaste vastu end käima ei saadudki ning mängus tšehhidega peeti madinat esimese pooltunni jagu, seejärel võttis maad üksluisus. Teine poolaeg oli nukravõitu.