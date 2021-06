Kobe Bryantiga surmaga seotud kaasus kohtusse ei jõua: mitusada miljonit dollarit kahjutasu nõudnud lesk jõudis helikopterifirmaga kokkuleppele

Kobe Bryant, tema tütar Gianna, piloot George Zobajan ja John, Keri ja Alyssa Altobelli, Payton ja Sarah Chester ning Christina Mauser hukkusid mullu 26. jaanuaril toimunud traagilises helikopteriõnnetuses. Veidi vähem kui kuu pärast õnnetust kaebas Vanessa Bryant kohtusse firma Island Expressi, mille alla kopter, mida Zobajan juhtis, kuulus.

Ajakiri The Blast kirjutas mullu suvel, et kohtule esitatud juriidilistest dokumentidest selgub, et ameeriklanna nõuab firmalt Island Express abikaasa surma eest kahjutasu, mis ulatub sadadesse miljonitesse dollaritesse.

Kohtukaebuses rõhutati, et Island Expressi helikopteril oli lubatud õhku tõusta vaid teatud nähtavuse korral ning niisuguse uduga, nagu tol päeval valitses, poleks tohtinud lend üldse toimuda. Udu oli madalal ning kopter lendas ilmselt kõrgusel, kus udu pilooti enne alla kukkumist pimestas. Samuti heidetakse kopteripiloodile ette sellistes keerulistes tingimustes 289 km/h kiirusega lendamist.

Bryanti perekonna advokaadid märkisid ära ka fakti, et traagilise õnnetuse hetkel kopterit juhtinud piloot Ara George Zobajan sai juba 2015. aastal karistada minimaalsete nähtavusnõuete rikkumise eest. Bryanti nõudega ühinesid ka teiste hukkunud inimeste perekonnad.

USA-st tulevate teadete kohaselt on osapooled jõudnud nüüdseks kohtuvälisele kokkuleppele. "Kokkuleppe tingimused ning punktid on teada kõikidele osapooltele. Ühtlasi lepiti kokku, et lahenduse sisu jääb konfidentsiaaliseks," vahendas USA Today Los Angelese föderaalkohtu teadet.

USA Riiklik Transpordiohutuse Ameti (NTSB) avaldas veebruaris raporti, mille kohaselt põhjustas õnnetuse helikopteripiloot Ara Zobayan, kes ei järginud ohustusnõudeid ja kaotas pingelises olukorras orientatsiooni.

Associated Press teatas, et NTSB raporti kohaselt kaotas Zobayan pilvede sees lennates orientatsiooni ning kopter kaldus seetõttu vasakule ja põrkas vastu mäekülge. Õnnetuse hetkel oli õhusõiduk lennanud kiirusega 283 kilomeetrit tunnis.