EM-i KOLUMN | Henrik Ojamaa: šotlaste võitlusvaimust edaspääsuks ei piisanud

Šotimaa on seni näidanud väga kõva võitluslikkust ja meeskonnavaimu. Need omadused mängivad suurt rolli ja suudavad kompenseerida suuresti seda, et šotlastel pole igale positsioonile panna päris nii kõrget tasemel mängivat meest nagu alagrupikonkurentidel. Viimases mängus Inglismaa vastu ei saanud Raheem Sterling kordagi mööda šoti äärekaitsjast Stephen O’Donnellist, kes on oma karjääris mänginud Inglismaa madalamates liigades ja Šotimaal, kuid oli ülimalt keskendunud, jättes endast kõik väljakule. Individuaalse klassivahe ühtlustus tänu terve meeskonna üksteise eest võitlemisele. Seda on vaja Šotimaal EM-i igas mängus näidata, et neil võiduvõimalus oleks. Vastase värava lähedal on vaja ka loovust, ja seda on paraku nappinud. Kahes mängus pole šotlased suutnud väravat lüüa ja Horvaatia vastu on seda kindlasti vaja.