Piirangute leevenemine lubab ümber Viljandi järve jooksjad korraga rajale

Et valitsus on viimase kuu jooksul piiranguid üsna tuntavalt pehmendanud ning koroonaviirusesse nakatunute hulk on jõudsalt vähenenud, on Viljandi järvejooksu korraldajad 1. augustil kell 12 startiva jooksu osas lootusrikas, et erinevalt mullusest saab kõik osalejad lähetada rajale korraga.