Kontaveit pärast rasket võitu: iga murul veedetud hetk tuleb Wimbledoni jaoks kasuks

Kontaveit ja Kuznetsova pidid väljakule tulema juba eile, kuid vihma tõttu lükkus nende kohtumine tänasele päevale. Kontaveit tunnistas Eesti ajakirjanikele, et pikk ootamine oli väsitav, kuid rõhutas, et tingimused on kõikide mängijate jaoks siiski samad.

"Midagi suurt selle ootamise ajal teha ei saanud. End ära väsitada ei tohi. Natuke aktiivne peab olema. Tuppa pikali jääda ei saa. Peab natuke liigutama ja sööma ning end võimalikult värskena hoidma. Täna ei olnud väga hull - hommikul sadas vihma, aga mängudega alustati lõunast, kui sain ka ise trenni teha. Eile sadas terve päev, harjutada ei saanud - nii on ikka raske. Aga kõigil on samad tingimused," rääkis Kontaveit pärast 6:4, 3:6, 6:3 võitu kahekordse üksikmängu suure slämmi võitja üle.

"Oli väga tasavägine matš. Ei tunne, et oleksin täna väga head mängu teinud. Mängisin kolmanda seti lõpus mõned head geimid, mis tegid täna vahe sisse. Kui servimurde kätte sain, tundsin end mugavamalt."

Kontaveit alles harjub enda sõnul muruväljakuga. Viimase võistlusmängu sel kattel tegi ta 2019. aasta Wimbledoni kolmandas ringis. Just uue kattega kohanemise mõttes võis tänase mängu otsustavasse setti minek isegi kasuks tulla. "Iga mäng ja iga hetk, mis siin murul saab veeta, tuleb Wimbledoni jaoks kasuks," nõustus ta.



Võiksin olla väljakul tiba energilisem või hoogsam. Tahaks, et oleks rohkem äksi sees. Anett Kontaveit



Võidust hoolimata oli Kontaveit enda suhtes võrdlemisi kriitiline. Positiivsena võtab ta tänasest kaasa kindlasti viimase seti, kuid järgnevatel päevadel loodab ta endas üles leida ka energilisuse. "Võiksin olla väljakul tiba energilisem või hoogsam. Tahaks, et oleks rohkem äksi sees. Positiivne ja hea on, et suutsin need otsustavad kohad hästi mängida. Tundsin, et viimased kolm-neli geimi sellest mängust olid minu selle matši kõige paremad."