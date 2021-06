Ukraina tennisetäht pääses dopingukeelu alt

Ukrainlanna eitas kategooriliselt dopingu kasutamist ja väitis, et positiivne test peab olema saastumisjuhtumi tulemus. Jastremska esitas mitu apellatsiooni, kuid kaotas need järjepanu.

Nüüd teatas ukrainlanna, et tema dopingujuhtum on lõpetatud.

"Mul on hea meel ja kergendus teatada, et mind on igasugustest rikkumistest vabastatud," kirjutas Jastremska Twitteris. "Olen viimase poole aasta jooksul nii palju läbi elanud ja kõigi negatiivsete kommentaaridega on olnud raske toime tulla."