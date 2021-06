Soomlanna ei mõista Cristiano Ronaldo kiitmist: isegi 13-aastased tüdrukud suudavad seda

Ronaldo tegi Euroopa meistrivõistlustel Saksamaaga mängus enne värava löömist pika spurdi kiirusega 30 kilomeetrit tunnis (tippkiirus 32 km/h - toim.). 36-aastase portugallase esitus pälvis seejärel suurt kiitust paljudes spordiväljaannetes üle maailma.

Korte kirjutas Twitteris, et tegelikult polnud see eriline vägitegu: "Minu tõkete ületamise kiirus on 30 km/h, tõkete vahel veidi rohkem."

Sport Expressenile antud kommentaaris ütles Korte, et see kiirus polnud isegi Ronaldo jaoks midagi erilist.

"Märkasin, et 30 kilomeetrit tunnis pole isegi Ronaldo tippkiiruse lähedal. Ta on jooksnud 38,6 km tunnis, nii et ma ei saa aru, miks see on uudis. See ei olnud tema jaoks nii kiire."

Korte lisas, et selline tempo pole tegelikult kellegi jaoks midagi imelist. "Ka 13-aastased tüdrukud suudavad sama teha saja meetri distantsil. Suurem osa uudiseid Ronaldost on huvitavad, kuid see ei olnud kiire jooks. Ei tema ega ka ühegi teise jalgpalluri jaoks," lisas Korte.

Portugal kaotas laupäeval Saksamaale 2:4.