Pärnu Sadam sõlmis põhimängijaga uue lepingu

"Oma esimesed mängud Eesti kõrgliigas tegi Kirves hooajal 2012/13 ning on Pärnu meeskonnas järk-järgult tõusnud suuremasse rolli. Kirka on saanud kaela medalid just viimastel aastatel kodulinna meeskonnas, kui 2018/19 lõpetati Eesti liiga pronksmedalitega, lõppenud hooajal viis Mihkel pärnakad hõbemedalile," seisab Pärnu Sadama postituses.