Gerd Kanter asus tööle spordialaliidu presidendina

„Koolispordi kõige olulisem eesmärk on noorte liikumisharrastuse ja sportimise kvaliteedi parandamine, et iga Eesti noor tegeleks kehaliselt aktiivse tegevusega. Presidendina soovin koolispordi viia kvalitatiivselt uude staadiumisse, mis esitab uued väljakutsed nii mulle presidendina, kui ka Eesti spordiringkonnale laiemalt. Spordimehena tean, et eeskätt tuleb hinnata füüsilist pingutust, mitte ainult tulemusi ja norme. Siis tulevad ka tulemused,“ sõnas Kanter.