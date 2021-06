OTSEBLOGI | Ronaldo ja Benzema lõid penaltid võrku, Ungari asus Saksamaa vastu juhtima

Enne mänge:

Prantsusmaa on enne viimast vooru endale juba edasipääsu taganud ehk nende puhul käib mäng veel alagrupi võitmise peale. Samal ajal on prantslastel võimalik tiitlikaitsja Portugal pakkima saata. Portugalil on viimase vooru eel kolm punkti ja väravate vahe ühega plussis. Portugal pääseks kaheksandikfinaali võidu, viigi ja minimaalse kaotuse korral. Suureskoorilise kaotuse puhul võib portugallaste turniir läbi saada.

Saksamaa ja Ungari vahelises heitluses on ungarlastel kindlasti võitu vaja. Viigi ja kaotuse korral on ungarlaste turniir läbi. Saksamaale piisab edasipääsuks ka viigist.

Saksamaa ja Ungari eeldatavad algkoosseisud

Portugal – Prantsusmaa eeldatavad algkoosseisud

„Kõige tähtsam on, et mul on jätkuvalt suur usk Karim Benzema võimetesse. Samamoodi on kogu tiimil temasse suur usk. On mänge, kus ründajad ei löö väravaid. Neid hinnatakse lihtsalt nende järgi,” märkis Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps.