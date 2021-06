OTSEBLOGI | Hispaania sammub kindlalt edasipääsu suunas, Poola üritab Lewandowski eestvedamisel midagi muuta

Slovakkia ja Hispaania eeldatavad algkoosseisud

„Kohtumistes Rootsi ja Poolaga olime meie autsaiderid. Hispaania on meie vastu veelgi suurem favoriit. Lisaks on nad ühed suuremad soosikud kogu turniiri võitmiseks. Peame mänguks korralikult valmistuma. Usun endiselt, et meid võib saata edu,” sõnas Slovakkia peatreener Štefan Tarkovic.

„Oleme väga näljased. Tahame võitu. Tahame rohkem punkte. On tähtis, et sõltume ainult iseendast. Mängime koduväljakul ja tegemist on justkui play-off’i kohtumisega. Teame, mida peame parandama, et võita,” rääkis pressikonverentsil Hispaania koondise kaitsja Cesar Azpilicueta.