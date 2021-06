BLOGI | Hispaania tegi purustustööd ja aitas Ukraina kaheksandikfinaali. Lewandowski küll pingutas kõvasti, kuid Rootsi saatis Poola ikka koju

Teises samal ajal toimuvas kohtumises on ka olukord üsna selge. Slovakkia pääseb võidu ja viigi korral kindlasti edasi. Edasi kaheksandikfinaali võivad nad pääseda ka minimaalse kaotuse korral. Hispaania pääseb võidu korral kindlasti edasi. Samas piisab neile ka viigist. Ehk Hispaania võib kaheksandikfinaali jõuda kolme viigiga. Kolme viigi korral oleks neil väravate vahe nullis ehk nad edestaksid kindlasti Ukrainat ja Soomet, kellel on väravate vahe miinuses.

Rootsi ja Poola eeldatavad algkoosseisud

„Me ei saa keskenduda ainult ühele mängijale (Robert Lewandowskile). Loomulikult on ta nende parim ja kõige tähtsam mängija, kuid peame kaitses tegutsema meeskonnana. Võitleme ühtse löögirusikana. Meil on paigas kindel struktuur ja kaitseplaan, mis töötavad väga hästi. Oleme alati valmis pingutama,” sõnas uefa.com’i vahendusel Rootsi kaitsja Marcus Danielson.

Slovakkia ja Hispaania eeldatavad algkoosseisud

„Kohtumistes Rootsi ja Poolaga olime meie autsaiderid. Hispaania on meie vastu veelgi suurem favoriit. Lisaks on nad ühed suuremad soosikud kogu turniiri võitmiseks. Peame mänguks korralikult valmistuma. Usun endiselt, et meid võib saata edu,” sõnas Slovakkia peatreener Štefan Tarkovic.

„Oleme väga näljased. Tahame võitu. Tahame rohkem punkte. On tähtis, et sõltume ainult iseendast. Mängime koduväljakul ja tegemist on justkui play-off’i kohtumisega. Teame, mida peame parandama, et võita,” rääkis pressikonverentsil Hispaania koondise kaitsja Cesar Azpilicueta.