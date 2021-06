Venemaal nõutakse Tšertšesovi vallandamist, peatreener ise ei kavatse tagasi astuda

Gazeta.ru teatab, et Tšertšesov ise tagasi astuda ei kavatse. Ajalehe andmetel jättis 57-aastane treener täna Novogorski baasis mängijatega hüvasti ja teatas neile, et ootab septembris meeskonnaga taaskohtumist, et hakata valmistuma 2022. aasta MMi valikmängudeks.

Peatreeneri vallandamisest on juba räägitud ka Venemaa jalgpalliliidu (RFU) juhtkonnas. Sport-Express kirjutab, et juhendajale pakuti võimalust ise tagasi astuda, ent ta keeldus sellest.



Kõige valjuhäälsemalt on Tšertšesovi lahkumist nõutud ajakirjanduses. Näiteks teatas telekommentaator Vassili Utkin, et Venemaa koondise EM oli täielik fiasko. Utkini sõnul on venelaste juhendaja liiga enesekindel ega võta kunagi kriitikat kuulda.



Venemaa meeskond piirdus EMi alagrupiturniiril kolme punktiga ja jäi viimaseks. Võideti küll Soomet 1:0, kuid kaotati Belgiale 0:3 ja Taanile 1:4.

Idanaabri ajakirjanduses on kõvasti kriitikat saanud ka fakt, et Tšertšesov teenib aastas 2,5 miljonit eurot, mis on koguni 14 korda rohkem kui Soome peatreeneri Markku Kanerva teenistus.

Venemaa koondis jäi juba kolmas EM järjest play-offist välja. Viimati jõuti väljalangemismängudele 2008. aastal, kui lõpuks pääseti poolfinaali ja võideti pronksmedal.