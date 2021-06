Otepääl treeniv Bolšunov: soovin koos Norra koondisega harjutada. Tahan aimu saada, mida nad täpselt teevad

Kui maailma peaaegu parim suusataja Aleksandr Bolšunov – ainus, kes norralastele vastu saab – Venemaa koondisega Otepääle treeninglaagrisse tuleb, ei saa jätta juhust kasutamata, et temaga törts töömehejuttu rääkida.

Ainult et Bolšunov on uje 24-aastane noormees, kellele lobisemise eest palka ei maksta. Ta arvab, et erinevalt treeningust ei tee intervjuude andmine temast paremat suusatajat. „Olen ajakirjanikest tüdinud. Tahan intervjuud võimalikult kiiresti lõpetada ja minna treenima,” kuulutas ta kevadel, kui oli võitnud Tour de Ski ja maailma karika ning kroonitud maailmameistriks.

Appi tuleb endine tippsuusataja, Tehvandi spordibaasi juht Jaak Mae, kes räägib ära treener Juri Borodavko, kes omakorda räägib ära Bolšunovi.

Pühapäeva õhtul on Borodavko rahul, sest tema õpilased rassisid himuga jõusaalis ja said milligrammi võrra paremaks. „Kuumus pole probleem, sest külm õlu maitseb hea,” teatab Borodavko higi pühkides. Ta soovitab Bolšunovilt küsida, kas ta leiab pärast õhtusööki jõudu paarkümmend minutit vestelda. Bolšunov leiab.