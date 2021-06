Henderson ja Maguire teevad selle EM-i debüüdi, Mount ja Chilwell jäävad isolatsiooni

Tänases Inglismaa mängus Tšehhi vastu on oodata väljakule koondise kaptenit Jordan Hendersonit ja kaitse tugitala Harry Maguire'it. Mõlemad mehed on pingil olnud vigastuste tõttu. Nende liitumine on inglaste jaoks väga tähtis, sest eelmises mängus Šotimaa vastu oleks mõlema mängija kogemustest kasu olnud.