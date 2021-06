MÄRT ROOSNA KOMMENTAAR: jalkajumalate võimumängud. Silmakirjalik, piinlik ja häbiväärne

See läheb Euroopa jalgpalli katusorganisatsioonile (UEFA), mis on jätnud endast tõesti kehva mulje. Nad on lühikese aja jooksul suutnud teha kübaratriki ehk kolm korda ämbrisse astunud.

Meenub emotsioonide laviin, mis vallandus hiljuti, kui 12 suuremat ja rikkamat klubi hakkasid moodustama superliigat. Lavale hüppasid „puhta ja õilsa” jalgpalli eest võitlejad ning superliiga idee autorid said, mis tolmab. Nad tembeldati rahaahneteks tõbrasteks (mis vastas üldjoontes tõele), kes tahavad vutti kaaperdada.

Aga juba toona kummastas see mustvalge käsitlus – kasumit jahtivad suurklubid on halvad, UEFA seevastu täielik headuse ja ülluse sümbol, mis lähtub ainult kõrgetest eetilistest tõekspidamistest. On hea ja on kuri jõud. Nüüd tuleb selgelt välja, et kõrgel Olümposel istuvad vutijumalad pole temps mitte vähem rahaahned.