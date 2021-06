Valgevene saalijalgpall: kaalul on kõik!

Orša VITENit ei loetud põhjuseta finaalvastasseisu favoriidiks – meeskond läbis ideaalselt meistrivõistluste regulaarosa ja ka play-off’is kontrollis täielikult oma seeriate käiku. 2019/20. hooajal vallutasid oršalased tiitli just võitluses Gomeli VRZga, siis läks meeskonnal vaja kõiki viit mängu, et välja selgitada, kes väärib Valgevene meistritiitlit. Kas nüüdne seeria saab olema samavõrd pingeline, näitab vaid aeg, kuid meistrivõistluste regulaarosas jäid gomellased kaks korda alla valitsevale meistrile (1 : 2, 4 : 6), mis vaevalt et andis neile enesekindlust juurde hooaja olulisima stardi eel.

Tundus, et esimeses mängus koduparketil õnnestus VITENil vastasest jagu saada kahe kiire värava abil, kuid VRZ leidis endas jõudu, et tasandada kohtumise käiku ja võrdsustada seis juba enne vaheaega. Teisel poolajal oli mäng väga tasavägine ja võtmeepisoodiks kujunes külaliste koosseisu puudutav väljakult eemaldamine seisu 4 : 3 juures. VITEN realiseeris külmavereliselt numbrilise eelise, fikseerides lõpliku seisuna 5 : 3. Oršalaste jaoks oli see võit järjestikku 28-s, kuid VITENi peatreeneri Aleksei Popovi sõnul ei tähtsusta tema hoolealused niivõrd pikka edukat seeriat üle: „Paljud küsivad pika võitudest koosneva seeria kohta. Nii mängijad kui ka treenerid on juba lakanud sellele mõtlemast. Sisuliselt on meie jaoks alanud uued meistrivõistlused, kus meil pole õigust eksida – poisid saavad sellest aru.“