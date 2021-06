EM-i KOLUMN | Kaido Koppel: Soome pani suurelt unistama, aga Belgia näitas kuidas tippjalgpalli mängimine päriselt käib

Igapäevast tööd tehes alustan meeskondade analüüsimist alati sellega, et vaatan milline on meeskondade asetus ja mis tüüpi liikumisi mängijad oma rollides teevad. Sellega joonistuvadki välja meeskondade mängujoonised, nõrkused ja tugevused. Loomulikult on igas võistkonnas olemas ka võtmemängijad, kes mõjutavad oma meeskonna mängustiili rohkem kui teised.