Sky Sports teatas eile, et Spursile tehti Kane'i kohta esimene tõsine pakkumine. Sellel hooajal Inglismaa kõrgliiga võitnud ning Meistrite Liiga finaali jõudnud Manchester City pakkus Kane'i eest 100 miljonit naela.

City on avatud ka mängijate lisamisele rahale, kuid Tottenham keeldub ilmselt sellele vaatamata pakkumisest vahendab Sky Sports. Kane'i väärtuseks hinnatakse 120 miljonit naela. City on pärast Sergio Agüero endale aktiivselt ründajat otsinud. Teisteks valikuteks on Erling Braut Haaland, Romelu Lukaku ja Lautaro Martinez.