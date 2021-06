EM-i KOLUMN | Sergei Frantsev: taanlaste individuaalne paremus otsustas

Taani koondises on enamuse mängijate sportlik tase Venemaa meestest parem ja suurt rolli mängis nende soorituslik meistriklass. See määraski suuresti mängu tulemuse, mis venelaste jaoks kujunes suhteliselt nukraks.

Teine poolaeg kuulus aga juba kindlalt Taanile. Venelased püüdsid oma puudujääke kompenseerida endast kõike andes, kuid see ei õnnestunud just tänu Taani mängijate paremale meisterlikkusele.

See, et Venemaad rahuldas edasi saamiseks ka viik ei olnud selles kohtumises määrav, kuigi alateadlikult oli see mängijatel kindlasti meeles. Eesmärk oli ikkagi võita, aga see jäi seekord võtmata.