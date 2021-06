EM-i KOLUMN | Harri Ojamaa: Hollandist Põhja-Makedoonia kaudu Eestisse

- 1991 aastal iseseisvuse saanud Põhja-Makedoonias, kus treeningtingimused on parimal juhul keskpärased ning rahvaarv on kõigest 2 miljonit, on mängijaid Itaalia Serie A-st ( lisaks kõigile tuntud Pandevile tahaksin välja tuua 21-aastase Elmasi, kellel juba 80 mängu Napoli ning 47 mängu Fenerbahce eest), Inglise Premier League'st (Alioski, kes alustas 29 mängu 2020/2021 hooajal Leeds United'is), Hispaania La Liga'st (25 aastane Bardhi, kellel viimase nelja hooajaga Hispaania kõrgliigas 118 mängu), Saksamaa Bundesligast (20 aastane Churlinov, kes eelmisel hooajal sai Stuttgarti eest 14 mängu ning näiteks andis Augsburgi vastu võidu toonud väravasöödu) jne.

- kuigi Holland oli alagrupivõidu juba kindlastanud, siis Frank De Boer treenerina pole ikka veel Hollandi fännides ja meedias oma töö ning otsustega enesekindlust tekitanud, seega usun, et kuigi Holland kasutab paari vahetusmängijat, siis tegelikult on treeneri jaoks see mäng palju tähtsam kui kõrvalt võib tunduda. - Goran Pandevi viimane koondisemäng, mis peaks lisama niigi kirglikele makedoonlastele veelgi emotsionaalsust juurde. Kaotada pole neil midagi ning eelmise mängu 11 pealelööki (nendest 5 raami) tekitas enesekindlust, et tulekul on avatud ja paljude võimalustega mäng.

Mängujärgsed tähelepanekud Hollandi kohta: Hollandi koondises on mängijate vahel hea sisekliima: Mängijate otsustest on näha, et meeskond on esikohal ja kõike tehakse ainult koondise edu nimel. Kohtades, kus meeskonnakaaslane on kasvõi natukene paremal positsioonil, siis ei mindud ise löögile, vaid prooviti teha see õige sööt. Märkasin sama ka vahetult enne antud mängu lõppenud Tammeka-Flora Premium liiga kohtumises, kus Flora ründemängijate otsused olid kõik tehtud meeskonna hüvanguks, mitte kordagi mõeldes enda statistika ja/või staatuse peale. Tõelise Messi fännina kasutaksin võimalust ja ütleksin lausa nii, et Cristiano Ronaldo ei sobiks praegusesse Hollandi koondise kooslusesse.

Hollandi kaitseliin: Liiga tihti keskendutakse mängu analüüsimisel lõpptulemusele ja tänane on ehtne näide sellest, kui petlik ja lausa vale see tihti on. Tulemuse järgi võib väliselt tunduda, et kaitseliin tegi hea mängu, sest taga on null. Tegelikult oli näha nii esimesel poolajal (kus Holland mängis 3 keskkaitsja ja kahe ründava äärekaitsjaga) kui ka teisel poolajal (kus Holland mängis 4se kaitseliiniga), et Hollandi kaitseliin jääb vastaste kiirete üleminekute ajal hätta ning ei suudeta vastaste mängijaid vajalikul tasemel markeerida.

Näiteks Makedoonlaste poolt esimesel poolajal löödud värav (mis hiljem ligikaudu 10 sentimeetrise suluseisu tõttu küll tühistati) oli küll väga meisterlik sooritus - eriti just Pandevi ühtepuute sööt ning Trickovski väga hea avanemine- siis oli seal kolme keskkaitsja töö väga kehv. Üks keskkaitsja De Ligt läks vastu liikuvale Pandevile selga, teise keskkaitsja Blindi selja taha avanes Makedoonia ääreründaja, kelle liikumisest ei teadnud ükski kaitsja midagi, ning samal ajal kolmas keskkaitsja De Vrij oli Blindist kaks ja De Ligtist ligikaudu neli meetrit allpool ning jättis võimaluse Blindi-tagusesse kahemeetrisesse tsooni sööta. Kokkuvõttes kaitseliinil väga vedas, et ründaja oli väga napis suluseisus.

Viie kaitsjaga mängimise puhul just ongi tihti see oht, et kuna endale tundub, et kaitsjaid on nii palju ja olukord kontrolli all, siis on raske konkreetselt ära jagada, kes keda markeerib ja seetõttu on eriti tähtis omavaheline suhtlus, liini koostöö ning väga kõrgel tasemel keskendumine. Täna näidatud Hollandi kaitsemänguga nad seda turniiri ei võida.