TÄNA OTSEBLOGI | Kas Inglismaa võidab alagrupi? Kas MM-hõbe sõidab juba koju?

Enne viimast vooru on Tšehhil ja Inglismaal võrdselt 4 punkti, kuid tšehhidel piisab parema väravate vahe tõttu alagrupi võiduks ka viigist. Horvaatia vajab samas Šotimaa vastu vaid võitu, et edasipääsulootus ellu jätta. Hetkel on nii horvaatidel kui šotlastel - kes näitasid Inglismaaga viigimängus võimsat sisu -, vaid üks punkt.

Inglismaa vs Tšehhi

Inglismaa-Tšehhi eeldatavad algkoossseisud (uefa.com andmetel):

Inglismaa: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Foden, Grealish, Sterling; Kane.

Tšehhi: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Souček, Holeš; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

Inglismaa peatreener Gareth Southgate: "Me teame tšehhide kvaliteeti. Mõned nende mängijad on tulnud Premier League`i ja olnud sel hooajal suurepärased. Tšehhi treener on teinud väga head tööd ja meid ootab raske vastane."

Ühtlasi kinnitas Southgate, et nii vigastusest taastunud Manchester Unitedi keskkaitsja Harry Maguire kui Liverpooli keskväljamees Jordan Henderson "saavad homme mänguaega".

Tšehhi peatreener Jaroslav Šilhavý: "See, kuhu me jõuame, võib sõltuda teise matši tulemusest ja see on midagi, mida me ei saa mõjutada. Mida me saame mõjutada, on meie enda sooritus ja me keskendume sellele."

Mängu peakohtunik on portugallane Artur Dias.

Horvaatia vs Šotimaa

Horvaatia ja Šotimaa mängus vajavad mõlemad edasipääsuks vaid võitu. Kahe punktiga alagrupi kolmas meeskond kindlasti play-offi ei jõua.

Eeldatavad algkoosseisud (uefa.com andmetel):

Horvaatia: Livaković; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Ivanušec, Perišić; Petković.

Šotimaa: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams.