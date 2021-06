EM-i KOLUMN | Tarmo Lehiste: Ukraina valmistas pettumuse ja Austria marssis kindlalt edasi

Oli hea näha, et noores meeskonnas oli oma tegemistesse usku ja mängus Hollandiga mängiti suhtumisega, et meie oleme siin need, kes mängu teevad ja meie oleme need, kes Hollandit suruvad. Kõik ei tulnud võib-olla alati välja ja enesekindla mängupealt tuli eksimusi sisse, kuid meeldiv oli seda vaadata, kuidas noored mehed kindla suhtumisega väljakule tulevad.

Ka teises voorus võeti oma kindlalt ära ja enne mängu Austriaga mina küll ootasin, et Ukraina vormistab kindlalt edasipääsu ära. Aga millegipärast puudus ukrainlastel jalgades kogu mängu jooksul särts ja teravus.

Ei oska öelda, millest see võis olla ja äkki on läinud füüsilise ettevalmistusega midagi nässu. Äkki kulutati kahe esimese mänguga kõik jõuvarud ära ja tänaseks enam midagi ei jätkunud. Tegelikult sellest ajast peale, kui Kiievi Dünamo Nõukogude Liidu meistrivõistlustel valitses olid nad tuntud just väga hea füüsisega ja just sellega suruti vene klubisid maha ning ka Ukraina koondis on just füüsisega olnud vägagi tuntud. Paraku seda täna väljakul näha ei olnud.

Pisut jäi arusaamatuks see, et kui Sevtšenko nägi, et neil meestel, kes kahes esimeses kohtumises mängisid seda vajalikku särtsu ei ole ning miks ta siis juba varem ja rohkem vahetusi ei teinud, et tuua puhanud ja särtsakamaid mehi sisse? Ju ta siis ikkagi lootis neile, kellega oli arvestanud ja et nad toovad kastanid lõpuks tulest välja, aga seda ei juhtunud.

Samas on hea meel Austria pärast. Olen suhelnud nende inimestega ja nähes, mis seal toimunud on, siis on olnud juba aastaid tunda ihalust selle järgi, et Austria jalgpalli kuulsus mingil määral taastada.

Pikki aastaid see neil kahjuks ei õnnestunud, kas pole siis üldse finaalturniirile pääsetud või kui on jõutud, siis on piirdutud pigem alagrupiga. Nüüd on siis leitud tase ja koosseis. Tegelikult on koondis teinud head ja kindlad esitused ning Põhja-Makedoonia ja Ukraina vastu võeti kindlad punktid ära. Austerlased mängisid kindlamalt nii rünnakul, kui kaitse olukordades.