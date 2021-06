Kaia Kanepi loobus olümpiamängudel osalemisest

“Olen Olümpiamängudel kahel korral osalenud ning mul on neist väga head mälestused. Tokyo Olümpia COVID’i piirangud on karmid. Lisaks karantiinireeglitele on teadmata, kas publikut tribüünile lubatakse või mitte. Viimase aasta jooksul on enamus turniire toimunud karantiini tingimustes ning tühjade tribüünide ees mängimine on teistsugune emotsioon kui publikuga.