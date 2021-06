Eesti koolispordi liit valib juhatust ja uut presidenti

Eesti koolispordi liidu tegevusega on kaasatud enam kui 400 kooli 512-st Eesti üldhariduskoolist. Kokku võtab koolispordi võistlussarjadest igal aastal osa 27 000 õpilast. "Rõõmu teeb see, et hoolimata viimase pooleteise aasta piirangutest ja paljude vabariiklike ning rahvusvaheliste võistluste ärajäämisest on koolispordi projektüritustest osa võtvate laste arv viimastel õppeaastatel hoopis suurenenud. Koolispordi liidu eesmärgiks on mitte tippude treenimine, vaid kõigile lastele võrdsete liikumisvõimaluste loomine. Oleme töötanud selle nimel, et koolisporti oleks kaasatud tegevused, mida kõik noored tahaksid tingimusteta harrastada. Liikumistingimused peavad olema loodud võrdsetel alustel ja kõigile lastele," sõnas EKSL president Lauri Luik.