Miljonärid ei saa penaltipunktilt palli väravasse. Milles asi?

Penalti määramise järel saab tavaliselt näha nii mängijate kui ka nende toetajate juubeldamist. Vastasmeeskond ja selle fännid on aga masenduses, sest kõik arvestavad võimalusega, et nende vastane saab kohe värava. Tänavusel EM-il on asjad olnud aga vastupidised. Esimesest viiest määratud penaltist realiseeriti kõigest üks. Milles asi?