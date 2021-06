Eestlased Euroopa meistrivõistluste etapil finaalis

Samuti ühena kolmest eestlasest nädalavahetusel KZ2 Euroopa meistrivõistlustest osa võtnud Kaspar Kallasmaa koges võistlusnädalavahetuse jooksul palju ebaõnne, seevastu oli kiirus täiesti konkurentsivõimeline: "Kui jätta kõrvale ebaõnnestumised, siis igas sõidus nopitud kohad ja üldine kiirus olid väga head. KZ2-klass on kategooria, kus õpid terve elu ja nii meiegi korjasime uusi teadmisi kõrva taha. Järgmine võistlus on aga juba järgmine võimalus," vaatas Kallasmaa nädalavahetusele positiivselt tagasi. Ehkki finaalikohast jäi õige pisut puudu, on lõpptulemuseks saadud 50. koht maailma kardieliidi seas kindlasti tunnustust väärt.

"Kindlasti olen pettunud, et pidin finaalis katkestama, kuid selle eest proovin järgmine kord stardipositsiooni parandada, et ei juhtuks selliseid olukordi," ütles Kajak vahetult pärast finaali. "Hangitud väärtuslikud kogemused aga aitavad mind palju edasi ning järgmine kord oleme seetõttu tugevamad," võttis hetke Eesti parim kardisportlane oma nädalavahetuse kokku. Lõpparvestuses jäi Kajaku kohaks 35. koht.

"Viiest eelsõidust kolmel sain sisuliselt nulltulemuse kas karistuse või katkestamise tõttu ehk tunnen, et õnne seekord eriti ei olnud. Teisalt on nii kaugelt startides sellised olukorrad kerged tekkima kahjuks. Hea on see, et kui õnnestub tehnika ja sõit paika saada, on sõidukiirus samuti täiesti arvestatav. Vaja siin hästi sõitmiseks rohkem kogemusi hankida. Hea nädalavahetus uute sihtide seadmiseks igatahes," oli Rammo kokkuvõttes rahul kogemusega Euroopa meistrivõistlustelt.

Mark Dubnitski samuti finaalis

Rahvusvahelise autoliidu FIA poolt ellu kutsutud FIA Karting Academy Trophy sari on mõeldud noortele talentidele võimaluseks silma paista. Võisteldake Euroopa meistrivõistluste etappide raames ning võistlejaile on kasutada identsed kardid, mille osas saadakse teha vaid üksikuid muudatusi seadetes. FIA Karting Academy Trophy sarja saab iga riik nimetada omalt poolt võistleja, kuid selle eelduseks on riigi võistlejate varajasem osalemine CIK-FIA tiitlivõistlustel.

Tänavu esindab Eestit sarjas Mark Dubnitski. Mõne aasta tagune Eesti meister ning hetkel klassis OK-Junior võistleva Dubnitski jaoks on tänavune hooaeg paljuski kogemuste hankimiseks:

"Olin sellel rajal esimest korda, kuid vaatamata sellele oli kiirus kohe väga hea. Siiski on veel palju õppida, sest tase on siin väga kõrge. Eesmärgiks on siiski välja jõuda finaali," ütles Dubnitski pärast laupäevast võistluspäeva.

Finaali ta välja jõudiski, kus startis suurepäraselt 15. stardikohalt. Kahjuks jäi sarnaselt Kajakuga temagi sõit pooleli, kuid hangitud kogemused maailma tippudega võidu sõites on vaatamata kõigele ülimalt väärtuslikud.

"Õppisin nädalavahetusega palju, sest konkurents on see, mis edasi aitab. Muidugi on mul väga kahju, et pidin finaali juba algfaasis pooleli jätma, kuid selline võidusõit juba kord on," sõnas Dubnitski pärast finaali. Lõpptulemuseks jäi Dubnitski nimele 33. koht.

Euroopa meistrivõistluste teine etapp sõidetakse 12.-15. augustil Adria kardirajal Itaalias.