OTSEBLOGI | Soome, Taani või Venemaa? Kes pääseb edasi? Kas Belgia võidab alagrupi?

Belgia ja Soome kohtumises pannakse paika alagrupi võitja. Belgiale piisab esikoha tagamiseks viigist. Kui Soome tahab tõusta grupi võitjaks, siis tuleb Belgia alistada. Kui aga Venemaa alistab Taani, siis võib tekkida olukord, kus kolmel meeskonnal on kuus punkti.

Samas võib B-alagrupis tekkida ka olukord, kus kolmel meeskonnal on kolm punkti. See juhtub olukorras, kus Belgia alistab Soome ning Taani seljatab Venemaa. Sellisel juhul hakatakse vaatamata väravate vahet. Seega on praegu B-alagrupis olukord, kus teiseks võib tõusta ka Taani, kes on seni mõlemad kohtumised kaotanud.

Soome – Belgia eeldatavad algkoosseisud



Soome: Hradecky; O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Kauko, Raitala; Pukki, Lod.

Belgia: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku, E Hazard.

„Ootame väga eelseisvat kohtumist. Ilmselt on tegemist Soome jalgpalliajaloo kõige tähtsama matšiga. See on fantastiline, et oleme jätkuvalt olukorras, kus kõik sõltub meist endist. Võime isegi alagrupi võita. Mängus on väga palju,” sõnas uefa.com’i vahendusel Soome peatreener Markku Kanerva.

„Alagrupi võitmine on alati prestiiži küsimus. Tahame kindlasti gruppi võita. Alati võib juhtuda olukord, kus grupi võitmine ei ole kõige kasulikum, kuid jalgpallis võib alati tulla üllatusi. Ka MM-il oli meil näiteks Jaapaniga palju raskem kui Brasiiliaga. Selliseid asju ei saa ette näha,” lisas omalt poolt Belgia väravavaht Thibaut Courtois.

Venemaa – Taani eeldatavad algkoosseisud



Venemaa: Safonov; Barinov, Divejev, Džikija; Mário Fernandes, Zobnin, Ozdojev, Karavajev; Mirantšuk, Golovin; Džjuba.

Taani: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Damsgaard, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Cornelius, Braithwaite.