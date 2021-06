Saalijalgpalli esindusnäod. Pola: ma pole veel viimast sõna öelnud!

Ma pole vihane ega kavatse kellegagi klubist suhteid rikkuda. Inter on mängijate huvidest kõrgemal ja ta on seda tõestanud kogu oma ajaloo jooksul. Ma pole kellestki teisest olulisem. Oluline on see, et mina kui isiksus jätan siia sellise pärandi, millise ma klubi ajaloole jätan.

Kas võib öelda, et see hooaeg on teie karjääris kõige raskemaks kujunenud?

Väljapaistva perioodina. Tulin siia tiitlite järele ja lahkun 19 trofeega, pluss omamoodi isiklik tunnustus, tiitel, mis on kätte võideldud rahvuskoondise koosseisus… Alati saab ka paremini, kuid minu jaoks on see silmapaistev saavutus. See pole olnud soovile vastav finaal, kuid see ei riku ära kümmet suurepärast aastat. Praegu olen ma kurb, kuid kui mulle oleks hooaja alguses öeldud, et tõstan kaptenina kolmel korral trofeesid enda pea kohale, oleksin öelnud, et see on unistus.