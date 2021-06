TÄNA OTSEBLOGI | Hollandil on esikoht kindel. Kes pääseb aga veel edasi?

„Me ei tea, kas neljast punktist piisab edasipääsuks. Väga tähtis on mängu aktiivselt alustada ja mängida alates esimesest minutist võidu peale. Meie jaoks oleks kaheksandikfinaali pääsemine suurepärane. Läheme mängima oma riigi au eest. Anname endast kõik, et eesmärki täita. See on meie jaoks suur väljakutse ja see peaks olema mängijatele suureks motivatsiooniks,” lisas omalt poolt Austria peatreener Franco Foda.

„Austria on korralik meeskond kvaliteetsete mängijatega. Nad on kompaktne ja atleetlik võistkond. Neil on omanäoline mängustiil. Austame neid ja ootame head mängu. Mõlemad meeskonnad mängivad võidu peale, kuid samas teame, et meile piisab teise koha kindlustamiseks ka viigist. Sellise mõtteviisiga ei ole võimalik turniiril aga kaugele jõuda. Mängime ainult võidu peale,” sõnas uefa.com’i vahendusel Ukraina peatreener Andrei Ševtšenko.

Nii Ukrainal kui ka Austrial on võrdselt kolm punkti. Kui tänane omavaheline kohtumine jääb viiki, siis saavad teise koha ukrainlased, kuna nemad on löönud austerlastest ühe värava rohkem. Seega vajab Austria täna võitu, kuid Ukraina võib mängida ka viigi peale. Kuue alagrupi peale pääsevad edasi ka neli paremat kolmanda koha meeskonda.

C-alagrupis on Holland endale esikoha juba kindlustanud. Omavahel vastamisi minevad Ukraina ja Holland panevad paika, kes lõpetab grupi teisena ja kes kolmandana. Põhja-Makedoonia on kaotanud mõlemad kohtumised ja nemad on edasipääsulootused minetanud.

Holland: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; F. de Jong, Gravenberch, Wijnaldum; Depay, Malen.

„Ukrainaga peetud kohtumise teisel poolajal olime tõeline Põhja-Makedoonia koondis. Tõestasime, et väärime kohta Euroopa meistrivõistlustel. Peaksime Hollandi vastu täpselt samamoodi mängima. Tahame teha korraliku esituse ja tahame teenida sellelt turniiril ka esimese punkti,” sõnas Põhja-Makedoonia peatreener Igor Angelovski.

„Põhja-Makedoonia tõesti väärib EM-il mängimist. Nad on mänginud väga hästi. Nad on hästi organiseeritud meeskond. Lisaks on neile vana rebane Goran Pandev, kes suudab üksinda kohtumisi mõjutada. Seda on suurepärane näha, et ta endiselt naudib jalgpalli mängimist ja suudab oma riiki aidata. Kindlasti ei tohi me neid alahinnata,” lisas omalt poolt Hollandi peatreener Frank de Boer.