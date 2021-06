EM-i KOLUMN | Jan Harend: Šveitsi võistkondlikkus jäi täna peale

Minu jaoks on suursturniiridel alati põnev vaadata, kes huvitavat jalgpalli mängib ja midagi uut kaasa on toonud. Sel aastal on ilmselt oma võistkondlikkusega kõigile silma torganud Itaalia. Ka Holland on olnud huvitav, nende mäng on seni olnud väga küps. Usun, et nad ei ole veel kaugeltki oma viimast sõna öelnud. Ja loomulikult ka palju räägitud Prantsusmaa – edukast MM-ist on mindud veel sammu võrra edasi.