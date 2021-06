EM-i KOLUMN | Anne Rei: Itaalial on võimalus tõsta ennast taas jalgpallimaailma tippu

Mängule lähenesin ma Itaalia koondise fännina. Minu poolehoid itaallastele algas 1990. aastal, kui eesotsas Roberto Baggioga tehti tegusid ja teeniti 3. koht kodustel maailmameistrivõistlustel. Neli aastat hiljem oldi taas kõrges mängus, kui MM-i finaalis jäädi penaltitega alla Brasiiliale. Tundub, et Itaalia edu ja paremad tulemused jäävad alati kümnendite algusesse. 2000. aastal jõuti Euroopa meistrivõistlustel finaali, kus tuli Prantsusmaale alla vanduda „kuldse värava“ reegli tõttu. Kui 2018. aastal ei õnnestunud Itaalial pääseda MM-finaalturniirile, tunnetasin riigi alaliidu peasekretäriga rääkides, et terve riik oli sellest toona löödud. Nüüd ollakse uue eduka kümnendi ootuses. Peale on tulnud uus põlvkond mängijaid ja koondise eesotsas on tugev peatreener, kes on suutnud üles ehitada põneva meeskonna. Roberto Mancini käe all on lisaks kaitsvale stiilile juurde tulnud ka efektiivne ründemäng, mida toetavad numbrid. Viimased 30 mängu ei ole kaotust tuntud, 11 kohtumist järjest on oma värav puutumatuna hoitud ja selle aja jooksul on vastastele löödud 32 väravat. Edu korral järgmises ringis on võimalik, et veerandfinaalis minnakse vastamisi Belgiaga, kes ei ole kindlasti lihtne vastane. Sellele vaatamata on minu lootus, et Itaalia jõuab finaali. Fännide silmis on nad seni mänginud väga positiivset ja atraktiivset jalgpalli ning sellel turniiril on neil võimalus tõsta ennast taas jalgpalli suurriikide sekka.